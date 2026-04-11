Reportan que comunidades de la sierra de Rosario se mantienen sin energía eléctrica

ROSARIO._ Vecinos de comunidades ubicadas en la sierra del municipio, desde la zona de Matatán a la parte alta, informan que se mantienen sin energía eléctrica desde hace dos días.

El desperfecto inició desde la tarde del jueves 9 de abril, en varias comunidades que continúan sufriendo el perfecto.

Se indicó que inicialmente el despertó afectó desde la comunidad de Las Habitas, hasta la Comunidad de Santa María.

Entre los poblados que permanecen sin el abasto de energía se mencionó a Matatán, Potreros de los Laureles, Guamuchiltita, La Canoa, y de la parte alta del municipio.

De igual forma, se indicó que se desconocen las razones que ocasionaron el desperfecto que mantiene a varias familias en la oscuridad.

Motivo por el cual se llamó a la instancia competente a tomar cartas en el asunto principalmente por la integridad de menos y personas de la tercera edad.