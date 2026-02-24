$!Reportan que escuelas de Rosario y Escuinapa volvieron a normalidad

EL ROSARIO._ Escuelas de los municipios de Rosario y Escuinapa ya volvieron a la normalidad, anunció el Jefe de Servicios Regionales Baluarte y Cañas, Alfredo Rojas Santín.

Las actividades escolares se reanudaron luego de que el lunes 23 de febrero se registró un ausentismo casi total en los planteles de estos municipios tras presentarse una ola de violencia el día previo en la región.

La acción, refirieron directores de las diferentes instituciones educativas, fue una medida tomada por los padres de familia o tutores como una medida de seguridad ante el temor de que pudieran seguir el fenómeno tras la captura de un líder de grupo delincuencial.