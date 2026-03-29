Reportan que médico y trabajadora de Cruz Roja ya están con sus familias

Familiares del médico Mauro Ponce Félix informaron en redes sociales que ya está en su domicilio, de igual manera la enfermera de Cruz Roja Mazatlán.

Sin dar más detalles, la familia agradeció en redes sociales que se haya compartido la fotografía del médico y ex regidor, indicando que ya está en su domicilio, la información se emitió alrededor de las 22:23 horas de este domingo.

De igual manera se informó que Martha Berenice Leal Guevara también está con bien.

Los dos profesionales de la salud, alertaron a familia y amigos después de que dejaron de tener contacto con ellos el sábado alrededor de las 11:00 horas, la última ubicación que se tenía de ellos era en la comunidad de Palmito del Verde, en la zona del valle del municipio.