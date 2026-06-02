Reportan que Rosario se mantiene ‘sin novedad’, al difundirse presunta detención de ‘El Gabito’

ROSARIO._ Tras difundirse la presunta detención de Gabriel Nicolas Martinez Larios, “El Gabito”, el director de Seguridad Pública Municipal, Martín Roberto Curiel Ceballos, informó que el Municipio se mantienen sin novedad.

Ya que el detenido es señalado como líder en el sur de Sinaloa, de la facción del crimen organizado de “Los Chapitos”.

“Derivado de esas noticias que se han generado por parte de la Defensa Nacional, sobre la presunta detención hemos estado pendientes o algún tema que se vaya a repeler aquí más en el municipio de aquí del Rosario o en el vecino municipio de Escuinapa, pero pues hemos estado sin novedad”, dijo.

Así también, señaló que ha estado al pendiente del personal encargado de las carreteras pero no se ha presentado bloqueos como ha ocurrido con otras detenciones.

“Hemos estado trabajando igual, de la misma manera, el personal de la Defensa y de la Secretaría de Protección Ciudadana ha estado haciendo recorridos aquí en lo que es el municipio, como en el municipio de Escuinapa, y hemos implementado el mismo operativo, igual recorridos”, argumentó.

Sostuvo que de requerirse algún apoyo más fuerte, se pide más refuerzo en la ciudad de Mazatlán.

Sobre el hallazgo de los cuerpos desmembrados en el crucero a Chametla, manifestó que es parte de la guerra que persiste entre grupos del crimen organizado, pero el Municipio ha estado tranquilo.

“Pues ha estado tranquilo, como ustedes lo están visto, han pasado esos hechos violentos, sí, pero pues hemos estado tranquilos en esa en esa cuestión”.