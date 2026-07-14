Reportan repentino crecimiento del Río Baluarte en Rosario

ROSARIO._ Vecinos de comunidades de Rosario reportan que han notado un repentino crecimiento del Río Baluarte en diferentes puntos del Municipio.

El fenómeno se registró alrededor de las 12:00 horas de este martes 14 de julio, señalaron habitantes de las zonas de Laguna de Beltranes y Nieblas que se encuentran en el margen derecho del río en mención.

Esto a pesar de que se presenta un cielo completamente despejado y que las lluvias se han mantenido en muy bajos niveles.

El gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Cristian Álvarez González, dijo desconocer si corresponde al desfogue de la Presa Santa María.