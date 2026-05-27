$!Reportan saldo blanco en las Fiestas del Mar de Las Cabras; asistieron 80 mil personas

ESCUINAPA._ Sin considerar hechos que alteraron la seguridad en la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que se tuvo saldo blanco en las Fiestas del Mar de Las Cabras: se tuvieron 80 mil personas durante 4 días.

La información dada a conocer a través de un boletín de prensa, indicó que se realizaron 7 detenciones y 2 menores fueron entregados a sus familiares después de extraviarse, en materia vial se realizaron 3 infracciones y se atendieron dos hechos viales.

Protección Civil dio a conocer que se brindaron 106 servicios de atención, se retiró del mar a 8 personas al estar en estado inconveniente, se dio atención médica a 60 menores afectados por aguamalas y se realizaron 6 traslados al Hospital IMSS Bienestar.