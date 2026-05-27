$!Reportan saldo blanco en las Fiestas del Mar de Las Cabras; asistieron 80 mil personas

ESCUINAPA._ Sin considerar hechos que alteraron la seguridad en la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal informó que se tuvo saldo blanco en las Fiestas del Mar de Las Cabras: se tuvieron 80 mil personas durante 4 días.
La información dada a conocer a través de un boletín de prensa, indicó que se realizaron 7 detenciones y 2 menores fueron entregados a sus familiares después de extraviarse, en materia vial se realizaron 3 infracciones y se atendieron dos hechos viales.
Protección Civil dio a conocer que se brindaron 106 servicios de atención, se retiró del mar a 8 personas al estar en estado inconveniente, se dio atención médica a 60 menores afectados por aguamalas y se realizaron 6 traslados al Hospital IMSS Bienestar.
La Jurisdicción Sanitaria 6 informó que se instaló un módulo de atención en la zona de las Cabras, distribuyendo 100 litros de vida suero oral, se entregaron 1 mil folletos informativos sobre prevención de golpe de calor y 500 folletos sobre el correcto lavado de manos y se repartieron 7 mil preservativos.
Cruz Roja reportó que se brindaron 40 atenciones prehospitalarias y de estas 4 personas fueron atendidas en el Hospital IMSS Bienestar, Bomberos de Escuinapa informó por su parte que atendieron 11 servicios prehospitalarias, 4 incendios en la cabecera municipal y realizaron labores de prevención durante la detonación de pirotecnia.