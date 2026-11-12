Reportan segunda noche de explosiones en El Rosario; crece temor entre habitantes

ROSARIO. _ Una segunda noche consecutiva de explosiones y detonaciones mantuvo en alerta a habitantes de El Rosario, quienes reportaron a través de redes sociales los estruendos registrados durante la medianoche del miércoles 11 de noviembre y las primeras horas de este jueves 12.

De acuerdo con los testimonios, la primera explosión se escuchó alrededor de las 23:00 horas. Aunque no se precisó la zona donde ocurrió, vecinos señalaron que el estruendo se percibió en diferentes puntos de la ciudad.

Una situación similar se presentó durante la noche previa; sin embargo, en esta ocasión se reportó un mayor número de detonaciones.

Estos hechos marcan el fin de una aparente tranquilidad que había mantenido El Rosario, también conocido como Pueblo Mágico, pues desde el inicio de la ola de violencia los reportes se concentraban principalmente en la zona serrana del municipio.