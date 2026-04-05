$!Reportan ‘sin éxito’ primera incursión de buzos en mina de Rosario; a las 22:00 horas retomarán labores de rescate

ROSARIO._ Luego de que se inició el bombeo y diera la primera incursión de buzos a zona de la mina Santa Fe, el gerente Álvaro Vargas Miranda informó que no se tuvo éxito.

“Se hizo incursión de buzos sin éxito y se preparan para una segunda opción. Se busca mejorar el trabajo de bomba para disminuir el tiempo de abatimiento”, refirió.

Así lo informó Vargas Miranda tras la reunión del puesto de mando alrededor de las 18:00 horas, donde los buzos y rescatistas dieron un pormenor de los resultados en dicha expedición.

Detalló que se mantendrá el bombeo para extraer agua y jales en la zona de la mina donde se cree que pueda estar los tres mineros que permanecen desaparecidos desde hace doce días.

Anteriormente, tras ingresar alrededor de dos kilómetros y medio de cableado se puso en marcha la bomba a las 23:30 horas del sábado 4 de abril, con un tiempo de bombeo de 12 horas, al día se dio la primera incursión en busca de establecer contacto.

Vargas Miranda reconoció que la incursión sería muy importante con el objetivo de poder hacer contacto con los mineros o valorar la situación que ya el agua no permite ver.

La incursión fue en la que se mantiene la hipótesis donde se encuentran los mineros perdidos, aseguró.

Detalló que la zona que ya se despejó es la más amplia del espejo del agua, por tal motivo conforme la bomba siga avanzando los tiempos se seguirán acortando.