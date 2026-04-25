Reportan tres muertos en Matatán, tras enfrentamiento entre marinos y civiles

ROSARIO._ De manera extraoficial se dio a conocer un presunto enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de Marina y civiles armados dejó tres personas sin vida.

Trascendió que fue alrededor del medio día cuando las autoridades tomaron conocimiento de los hechos.

Así mismo indicaron que al parecer el enfrentamiento entre elementos y civiles ocurrió en la zona del estadio de la comunidad serrana.

Se dio a conocer, además, que con el objetivo de atender el reporte, acudieron al lugar elementos de diferentes corporaciones.