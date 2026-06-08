$!Reportan un aumento en la demanda de agua en Rosario ante el calor y estiaje

ROSARIO._ Al intensificarse las temperaturas se ha dado un incremento en el consumo de agua, así como el descenso en las fuentes de abastecimiento por el estiaje por lo que se han tenido que ajustar acciones en el abasto, informó el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Cristian Alvarez González. Dijo desde hace un mes y medio se empezó a registrar la problemática por lo que se ha adelantado una hora en la jornada y una disminución considerable en la presión del suministro. “Lo que pasa que ahorita ante la temporada de calor que ha aumentado demasiado es más gasto del agua, entonces eso está haciendo que a la hora de llenado el agua que se almacena para poder que haya presión en el día se está agotando más rápido”, expuso.





Así mismo, indicó refirió que debido al estiaje ha afectado en que se baje los niveles en las fuentes de abastecimiento y el primer caso fue en la bomba del malecón. “Ya sufrió afectaciones de que bajó el nivel, entonces eso ha afectado mucho y ha hecho de que reduzcamos la jornada, ¿Por qué?, Porque no se había estado llenando lo que es el tanque Colorado entonces decidimos reducirle una hora”, manifestó. Por esta situación, señaló,se ha dificultado que se cubra tanto las partes altas como las más alejadas del sistema de bombeo. “Entonces hemos estado trabajando porque no les falta el agua; Sí es un rato, desafortunadamente son las más afectadas y las que más carecen, pero pues tratamos de que tengan agua todos los días en cierto horario”. Detalló que la baja en la presión ha sido en las colonias donde nunca se ha tenido problemas con el abasto y se redujo un 40 por ciento. Álvarez González reconoció que esto puede significar que no haya presión para que suba a un segundo nivel, por lo que es ahí es responsabilidad del usuario buscar las herramientas para hacerlo.





