Reportan una persona sin vida y un herido tras enfrentamiento en Escuinapa

ESCUINAPA._ Detonaciones de arma de fuego irrumpieron esta noche en la cabecera municipal en donde resultó una persona sin vida y otra herida tras un enfrentamiento entre civiles armados.
Seguridad Pública confirmó el resultado pero no informó sobre como se suscitaron los hechos.
De acuerdo a testigos la zona del Infonavit Buenos Aires se encuentra en espera de autoridades para iniciar la investigación de los hechos.
Los negocios cerraron y la gente comenzó a correr entre las calles, cuando el sonido de las armas empezaron a escucharse por diversos lugares, alrededor de las 20:00 horas.
En redes sociales se señalaban que los hechos se suscitaron en el Infonavit Buenos Aires, en la zona conocida como “Colinas de Contreras”.
Al mismo tiempo las autoridades informaron sobre un menor lesionado al parecer por arma de fuego en el Infonavit Paraíso, cerca de la zona escolar.
El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental ha referido en los últimos días, que los medios solo tienen interés en preguntar sobre temas de seguridad.