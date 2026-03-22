Reportan una persona sin vida y un herido tras enfrentamiento en Escuinapa

ESCUINAPA._ Detonaciones de arma de fuego irrumpieron esta noche en la cabecera municipal en donde resultó una persona sin vida y otra herida tras un enfrentamiento entre civiles armados.

Seguridad Pública confirmó el resultado pero no informó sobre como se suscitaron los hechos.

De acuerdo a testigos la zona del Infonavit Buenos Aires se encuentra en espera de autoridades para iniciar la investigación de los hechos.

Los negocios cerraron y la gente comenzó a correr entre las calles, cuando el sonido de las armas empezaron a escucharse por diversos lugares, alrededor de las 20:00 horas.