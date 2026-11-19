ROSARIO._ A una semana de que se reportaran explosiones en la sindicatura de Cacalotán a medianoche, se informó que desde el miércoles se han presentado a plena luz del día.

Trascendió fue el día miércoles 18 de noviembre que la primera explosión se presentó alrededor de las 12:00 horas en la zona del parador fotográfico de la comunidad, es decir en la zona centro.

Esta situación se extendió por varias horas en ese primer día, en diferentes puntos del poblado junto al Río Pánuco.

Mientras que este jueves 19 de noviembre las explosiones se presentaron alrededor de las 10:30 horas en diferentes puntos.

El temor, se indicó, radica en el hecho de que al presentarse durante las noches las familias tomaron la medida de resguardarse a temprana hora, por lo que este cambio los ha tomado por sorpresa.

Ante estos hechos, trascendió que los planteles educativos de la comunidad han tomado la medida de trabajar en línea para evitar exponerse.