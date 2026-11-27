ROSARIO. _ Vecinos de la cabecera municipal reportaron haber oído al menos tres supuestas explosiones durante la mañana en la zona norte de la ciudad.

De acuerdo con los testimonios de habitantes del sector, las detonaciones ocurrieron alrededor de las 10:00 horas de este viernes 27 de noviembre, en los límites de las colonias Valle Nuevo y Marcelo Loya.

Los pobladores señalaron que este tipo de incidentes se había mantenido exclusivamente durante las noches desde hace tres semanas, cuando comenzaron a percibirse estos estruendos en la localidad.

Sin embargo, el fenómeno ya se había manifestado a plena luz del día en sindicaturas cercanas, como es el caso de la comunidad de Cacalotán.

Habitantes de las colonias Valle Nuevo y Marcelo Loya indicaron que ambos asentamientos han sido escenario reiterado de estas situaciones vinculadas a hechos de inseguridad en el municipio.