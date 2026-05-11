$!Reportan vendedores de flores y regalos buenas ventas en Escuinapa

ESCUINAPA._ El 10 de mayo dio un ‘respiro’ a comercios dedicados a la venta de flores y regalos, pues se tuvieron buenas ventas, señalaron.

Las flores se vendieron más en forma individual, como un pequeño detalle a las mamás, en las cuales algunos clientes decidieron poner un billete de alguna denominación, indicó Georgina Oliva.

“Mucha gente venía a comprar aunque sea un detallito pequeño, cosas económicas, compraron rosas sueltas, decoradas, con un billete en la rosa”, dijo.

La venta fue buena, quizá porque tampoco se tuvieron floristas foráneos, lo que permitió que la mercancía que se solicitó pudiera venderse sin problema, indicaron.

En el parque Miguel Hidalgo en donde se colocó la verbena de comercios, los vendedores optaron por ofrecer cosas que no tuvieran un costo excesivo, por lo que pudieron terminar lo que tenían para la fecha.