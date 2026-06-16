$!Reporte de presunto enfrentamiento entre militares y civiles en Las Habitas, Rosario, moviliza a autoridades

Las acciones se mantiene de manera hermética, ya que sólo se tiene conocimiento de que extraoficialmente el hecho se registró esta tarde alrededor de las 14:00 horas, en la comunidad ubicada en el margen de la carretera Rosario a Matatán.

ROSARIO._ El reporte de un presunto enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civil armados en la comunidad de Las Habitas, movilizó a diferentes corporaciones.

Para acudir a la comunidad las corporaciones se agruparon desde las 19:00 horas, de este martes 16 de junio, en la base de la Policía Ministerial en la cabecera Municipal, frente al puente que cruza sobre el río Baluarte.

Fue alrededor de las 20:00 horas que el convoy que escoltada a Peritos y Semefo, salió de la cabecera municipal con dirección a la zona serrana. Así mismo trascendió que es posible que del encontronazo se haya registrado al menos una baja, pero se encuentra sin determinar si se trata de un elemento o civiles.

Hasta el momento se habla de un muerto, un detenido y se aseguró armamento.

Cabe mencionar que en los últimos meses la inseguridad se ha focalizado en esta parte de acceso a la zona serrana.