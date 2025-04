$!Representando a Cristo, Daniel Enrique espera hacer llegar el mensaje del sacrificio

”La verdad algo muy bonito pero algo sufrido, sí la verdad es algo cansado, no está fácil... No es cualquier cosa, no nada más es aceptar el compromiso y ya, hay que meter dedicación tanto espiritual como física, estoy hablando que hice una dieta donde bajé 14 kilos, sí es sacrificio la verdad”, afirmó.

La llegada del papel a su vida, refirió, fue al no haber quien lo representara, pues por varios años venía participando como soldado romano.

”Pues la verdad, principalmente yo por ausencia, no había, no había candidatos; yo anteriormente había salido de soldado y los mismos compañeros me propusieron, me dijeron ‘Oye ¿por qué no?, si creen que doy el perfil’, les dije yo claro que sí”, explicó.