$!Repuntan comerciantes y ventas en desfile por la Revolución Mexicana en Rosario

EL ROSARIO._ Durante el evento de cierre del desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, afirman comerciantes que no sólo hubo un repunte en las ventas sino también en vendedores. Esto en el Estadio Municipal de Beisbol, donde culmina el tradicional desfile cívico-deportivo, en la ciudad.





Así lo dieron a conocer comerciantes de bebidas y antojitos durante un sondeo realizado por Noroeste. Mientras unos sostuvieron que los resultados fueron similares al año pasado otros consideraron que hubo un repunte hasta de un 80 por ciento. “(Las ventas) Estuvieron muy bien la verdad... No (en comparación al año pasado), estuvieron mejor este año”, afirmó Marco Flores Astorga.



