”La empezó a arrastrar la corriente, cuando me di cuenta me metí, me decía ‘dejame, déjame’, ¿cómo la iba a dejar? Nos fue arrastrando la corriente”, señaló Sergio Manuel a rescatistas.

Se les llamó la atención por parte de los elementos pues desde que iniciaron las fiestas del Mar de La Cabras se les ha pedido que acaten las recomendaciones, dado que se han estado presentando corrientes marinas y no pueden adentrarse mucho al mar.