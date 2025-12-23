$!Rescatan a adulta mayor de incendio en Escuinapa

ESCUINAPA._ Elementos de Seguridad Pública rescataron a una adulta mayor después de estar atrapada en un incendio dentro de su hogar.
El hecho se presentó en un domicilio del centro de la ciudad, los vecinos alertaron del hecho, llegando en primera instancia elementos de policía.
Estos procedieron a evacuar a la señora, que estaba sola dentro del domicilio, mientras elementos de Bomberos y Protección Civil se encargaron de apagar las llamas.
El lugar fue resguardado pero se informó que la vivienda tuvo daño total en los enseres domésticos del sitio.