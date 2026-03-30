Rescatan con vida a primer minero en mina de Rosario

EL ROSARIO._ La madrugada de este lunes 30 de marzo Protección Civil Nacional informó que fue rescatado el primero de los cuatro trabajadores desaparecidos en una mina de Rosario.

El contacto se indica que fue alrededor de las 2:00 horas, por medio del equipo conformado por la empresa y rescatistas de los diferentes niveles de Gobierno.

A las 00:25 horas (local) de este lunes 30 de marzo, tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpido de las brigadas de emergencia, se logró localizar y rescatar con vida a José Alejandro Cástulo Colín de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán, dijo Protección civil Nacional.

De acuerdo al reporte de Cruz Roja Mazatlán, precisó que al momento de su valoración, el paciente se encontraba consciente y en estado de alerta tras su rescate.

Así mismo se informa que fue trasladado vía aérea a un hospital de Mazatlán para una mejor atención y valoración médica.

Esto a ya casi cinco días que se produjera un derrame de jal en la mina Sante Fe y dejara a cuatro mineros atrapados además que por consecuencia se iniciaron los trabajos de rescate.

Se espera que la primer persona rescatada permita contribuir a que las autoridades puedan ubicar y extraer a los tres mineros restantes.

El Mando Unificado, en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades del estado de Sinaloa, reitera su compromiso de localizar y rescatar a los otros tres mineros.

La Coordinación Nacional de Protección Civil, a través de su titular Laura Velázquez Alzúa, mantiene comunicación permanente con los familiares para brindarles actualizaciones oportunas sobre el avance de los trabajos de rescate.