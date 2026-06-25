$!Resguardan en el Palacio Municipal de Escuinapa a personas de comunidades del valle

ESCUINAPA._ La jornada de trabajo de este jueves fue suspendida en el Palacio Municipal de Escuinapa ante los hechos de violencia, pero el recinto se habilitó para resguardar a decenas de personas que iban a comunidades del valle y quedaron varados en la ciudad.
El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental informó que se determinó tener en Palacio Municipal a la población en espera de que haya condiciones en la vía estatal Escuinapa-Teacapán para que puedan transitar vehículos de pasajeros.
“Cómo autoridad municipal estamos ofreciendo las instalaciones para que estén más tranquilos”, dijo.
Hay un camión para el traslado de las personas, añadió, la carretera está libre en la salida a la vía estatal pero quieren estar seguros que las condiciones de seguridad estén dadas.
Las personas que están resguardadas van desde la Isla del Bosque hasta Teacapán.
Carretera federal permanece cerrada
Decenas de conductores de vehículos continúan varados en la salida sur de Escuinapa, pues el camión atravesado se mantiene quemándose en la carretera federal.
En el sitio ya hay personal de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, esperando terminar de apagar para quitar los restos del vehículo.