$!Resguardan en el Palacio Municipal de Escuinapa a personas de comunidades del valle

ESCUINAPA._ La jornada de trabajo de este jueves fue suspendida en el Palacio Municipal de Escuinapa ante los hechos de violencia, pero el recinto se habilitó para resguardar a decenas de personas que iban a comunidades del valle y quedaron varados en la ciudad.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental informó que se determinó tener en Palacio Municipal a la población en espera de que haya condiciones en la vía estatal Escuinapa-Teacapán para que puedan transitar vehículos de pasajeros.

“Cómo autoridad municipal estamos ofreciendo las instalaciones para que estén más tranquilos”, dijo.