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Política

Respaldo a Rocha Moya desata ola de ‘me divierte’ en redes de Alcaldesa de Rosario

Claudia Valdez Aguilar fue una de las primeras en expresar públicamente su respaldo al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, mediante una publicación en redes sociales acompañada de imagen y mensaje de apoyo
Hugo Gómez |
02/05/2026 11:56
02/05/2026 11:56

EL ROSARIO._ La Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar fue una de las primeras en expresar su respaldo al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a través de una publicación en sus redes sociales con imagen y mensaje de apoyo.

Sin embargo, en la publicación predominan las reacciones de “me divierte” por parte de los usuarios.

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El gesto ocurrió luego de que el Gobierno de Estados Unidos emitiera una denuncia por presuntos nexos con el narcotráfico contra Rocha Moya y nueve funcionarios y ex funcionarios.

“Respaldo indiscutible para nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya ante los señalamientos y acusaciones sin sustento, conozco la trayectoria política y profesional, sobre todo, su corazón humanista, lucha social y el apoyo desmedido hacia nuestro municipio. Seguiremos caminando por los principios de justicia y verdad, bajo la misma convicción de un gobierno cercano y sensible hacías las causas nobles, el camino de la transformación”, se puede leer en la publicación de Valdez Aguilar.

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Hasta el momento la publicación cuenta 80 mil reacciones, de las cuales 76 mil son de “me divierte”, dos mil de “me gusta”, 514 de “me enoja”, 207 de “me encanta”, 149 de “me sorprende”, entre otras.

Así también cuenta con 12 mil 600 comentarios, entre detractores y de respaldo, estos últimos trabajadores del Ayuntamiento.

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