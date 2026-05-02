$!Respaldo a Rocha Moya desata ola de ‘me divierte’ en redes de Alcaldesa de Rosario

EL ROSARIO._ La Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar fue una de las primeras en expresar su respaldo al Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, a través de una publicación en sus redes sociales con imagen y mensaje de apoyo. Sin embargo, en la publicación predominan las reacciones de “me divierte” por parte de los usuarios.

El gesto ocurrió luego de que el Gobierno de Estados Unidos emitiera una denuncia por presuntos nexos con el narcotráfico contra Rocha Moya y nueve funcionarios y ex funcionarios. “Respaldo indiscutible para nuestro Gobernador Rubén Rocha Moya ante los señalamientos y acusaciones sin sustento, conozco la trayectoria política y profesional, sobre todo, su corazón humanista, lucha social y el apoyo desmedido hacia nuestro municipio. Seguiremos caminando por los principios de justicia y verdad, bajo la misma convicción de un gobierno cercano y sensible hacías las causas nobles, el camino de la transformación”, se puede leer en la publicación de Valdez Aguilar.