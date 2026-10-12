$!Restauranteros en playas de Rosario se dicen inquietos por el paso del huracán Simon

“Pues imagínate, nos llega a dar, nos acaba; acaba el patrimonio de nosotros, porque de por sí no hay nada de negocio, ¿con qué nos levantamos?”, sostuvo Lilia Bastidas, propietaria del restaurante “El Caimanero”.

Ante la crisis financiera que ha dejado la violencia no cuentan con la capacidad para levantar sus negocios de ser alcanzados por el fenómeno climatológico.

ROSARIO._ Tras dos años de malos resultados debido a las condiciones de inseguridad, restauranteros en playa El Caimanero manifestaron su temor de ser afectados por el huracán Simon.

Sostuvo que en 30 años de resistir en el negocio a huracanes, pandemia y ahora la inseguridad, no ha habido el apoyo por parte de los diferentes niveles de Gobierno.

Bastidas precisó que la inquietud surge al apreciar ya el oleaje que se ha incrementado significativamente, lo que incrementa el temor de correr la misma suerte que zonas de Mazatlán.

“Sí, el oleaje se ha subido hasta muy arriba, eso sí, por eso nos da miedito, te digo, de que nos coma así el oleaje”.

Expuso que a pesar de que las autoridades no han emitido alguna recomendación, han tomado la medida de asegurar sus instalaciones.

“Para allá no, nada ( de notificación), nomás estamos adivinando ahí porque miras en un lado te dicen una cosa, en otro que no va a llegar, en otro que va a llegar, en otro que el jueves, en otro que el miércoles”, enfatizó.

Recordó que ya han sufrido daños por huracanes, aunque dijo no recordar el nombre pero hace alrededor de 20 años donde una ola cubrió por completo su restaurante.

Manifestó que pese a las dificultades el restaurantero, es un sector que busca hacerse fuerte ante la adversidad.