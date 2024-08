EL ROSARIO._ Aunque se reconoció que no se ha tenido una afluencia del cien por ciento, restauranteros en playa El Caimanero afirmaron tener buenos resultados durante el presente periodo vacacional.

“Buenas, bastante, aunque no hemos estado al cien por ciento”, refirió José Alberto Osuna Burgueño, propietario del restaurante “El Tigre”.

En comparación al año pasado, indicó, lo considera igual.

“Yo me baso más que nada en las ventas, no me baso en la presencia, en la adquisición de mercancía”.

Una de las dificultades ha sido el conseguir pescado, que es donde se centra la principal demanda.

“Con lo que hay dificultad es con los pescados, escasean, no hay pescados, sí hay pero de que tú vengas con la idea de que voy a comer este pescado, no hay. Normalmente hay peces grandes y no son como para el mercado que nosotros manejamos”, dijo.