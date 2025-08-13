$!Resuelven problema de aguas negras en Escuinapa, pero sigue turbia; es apta para usarse: Jumapae

ESCUINAPA._ El problema de filtración de aguas negras ya se resolvió pero el agua está saliendo turbia en algunas colonias, debido a la ruptura de mantos freáticos, advirtió Jumapae; es apta para usarse, aseguran.

“Ya se limpio la tubería, ahora tenemos un problema con el agua de la 10 de mayo que reventaron los mantos freáticos y se empieza a revolver el agua, no es agua contaminada ni hedionda, es agua revuelta”, dijo el gerente de Jumapae Roberto Simental López.

Este pozo de agua se ubica en la colonia 10 de mayo, es un pozo independiente del acueducto aunque también va hacia la red de agua potable para el abasto de algunas colonias, pues refuerza el flujo de agua, precisó.

Se está revisando a detalle la línea de agua para prevenir que haya otra filtración de aguas negras o bien descartar que se esté dando.