Resultan 3 personas lesionadas tras enfrentamiento y explosivos en Escuinapa

ESCUINAPA._ Tres personas lesionadas por arma y detonaciones de explosivos son el resultado de la jornada de inseguridad de este domingo en el municipio; las personas lesionadas son dos adultos mayores y un menor de edad.

En el primer hecho que se presentó alrededor de las 18:20 horas, donde resultó lesionada Juana Dolores de 76 años, quien fue herida por bala perdida en el codo izquierdo, familiares la trasladaron al hospital IMSS Bienestar.

Vecinos de las colonias Loma Bonita, Azteca, Roblito e Infonavit Arroyo Seco habían solicitado apoyo por un presunto enfrentamiento entre civiles armados.

El enfrentamiento al parecer con armas de alto calibre, duró algunos minutos; al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, pero las personas se habían retirado.

Alrededor de las 18:30 horas, dos bombas fueron lanzadas en la calle Mariano Matamoros, impactando en dos domicilios.

En uno de los domicilios el explosivo no se detonó mientras que en el otro que estaba frente al lugar, el explosivo detonó en el patio ocasionando heridas por esquirlas en la cara interna del fémur izquierdo al menor Juan Pablo, de 13 años.

Así como heridas graves a Juan Francisco, de 62 años, a quien el estallido del artefacto afectó su rodilla derecha, ocasionando sangrado importante y una herida en pierna izquierda, por lo que estaba perdiendo sangre, elementos militares que llegaron al sitio, se apoyaron en una ambulancia para el traslado de los heridos al hospital IMSS Bienestar, se informó.