$!Retiran pista de hielo tras temporada decembrina en El Rosario

EL ROSARIO._ Luego de funcionar del 20 de diciembre al 12 de enero en la cabecera municipal, se realizan trabajos para retirar la pista de hielo en la cabecera municipal. Durante ese período el espacio entregó momentos de alegría a chicos y grandes tanto del Municipio como visitantes al cubrir el periodo vacacional.

La autoridad reportó que alrededor de 7 mil personas, entre niñas, niños, jóvenes y adultos, disfrutaron de la experiencia de patinar. La Alcaldesa Claudia Valdez Aguilar agradeció al Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pues el atractivo fue bien recibido por los rosarenses, incluso por ciudadanos de municipios vecinos.

Comentó que con este tipo de acciones reafirma su compromiso de seguir impulsando actividades recreativas y culturales que fomenten la unión social y el bienestar de las familias del municipio. No obstante, la gestión se vio empañada por algunos contratiempos como lo fue el retraso en su puesta en marcha, ya que el equipo llegó el 25 de noviembre para iniciar actividades el 20 de diciembre, casi un mes después.