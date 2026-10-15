$!Retiran puntos de revisión del Ejército en Escuinapa tras ola de homicidios en cuatro días

ESCUINAPA. _ Los puntos de revisión que mantenía el Ejército Mexicano en Escuinapa fueron abandonados hace una semana. Actualmente, ya no se observa la presencia de militares en estos sitios, aunque continúan los recorridos de dos o tres patrullas por distintos sectores del municipio. La percepción de seguridad entre los habitantes ha disminuido desde el jueves pasado, cuando dejaron de observarse elementos castrenses en los puntos de revisión instalados en accesos, salidas y puentes.

“Parece que vino la Gobernadora y se los llevó. Había en los puentes, en las entradas y salidas de Escuinapa. El viernes pasado ya no se pusieron en todos los lugares; para el sábado ya no había ninguno”, relató un vecino. De acuerdo con testimonios de habitantes, durante el mes en que se mantuvieron estos puntos de vigilancia también se registraron homicidios, aunque, aseguran, no eran tan constantes como los hechos violentos de los últimos cuatro días. En ese periodo se han contabilizado ocho homicidios, entre las víctimas hay dos mujeres, un funcionario público y un exdirigente de la Asociación Ganadera.