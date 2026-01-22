Retirarán en Escuinapa vehículos chatarra que estén en la vía pública

ESCUINAPA. Tránsito Municipal irá sobre vehículos chatarra abandonados o que se encuentren en la vía pública, como parte del operativo “Cero Tolerancia”, informó el Subdirector de Tránsito, Jorge Osvaldo Castro Torres.

“Vamos a dar continuidad con el operativo ‘Cero Tolerancia’ vamos a retomar el tema de los vehículos abandonados, en esta ocasión en conjunto con Ecología”, dijo.

Se tienen por lo menos 30 vehículos en condición de chatarra en lo que se tiene en el primer cuadro de la ciudad.

El operativo es permanente pero lo dejaron en pausa durante el operativo Guadalupe-Reyes pero se está reiniciando con cero tolerancia.

Con esta revisión también están coordinando con Ecología a que los talleres que se ubiquen por este sector tengan un mayor orden con los vehículos que tienen.

Y en su caso si tienen vehículos en condición de chatarra deberán moverlos o Tránsito lo hará, informó el funcionario.

El operativo está en marcha, por lo que el llamado a las personas es que retiren este tipo de vehículos o bien si algún ciudadano quiere hacer una denuncia puede llamar a Tránsito Municipal.

La sanción a los dueños de estos vehículos es de 6 a 8 salarios mínimos, el arrastre de la grúa y el tiempo que permanezca en la pensión.

La sanción equivale a más o menos 700 o 900 pesos, solo lo relacionado al hecho de tener ese vehículo en la vía pública, indicó.