$!Retoman actividades de senderismo en Chametla, Rosario

ROSARIO._ Tras un breve receso, el grupo de sindicatura de Chametla retomó las actividades de senderismos con una de sus rutas y la participación de visitantes.

Esto luego de que se registraran operativos de fuerzas federales, se indicó que se reestablecieron las condiciones para retomar la actividad turística en la comunidad de raíces Totorames.

Las actividades se realizan los días de domingos con al menos tres rutas, en esta ocasión tuvo lugar la ruta de los morteros fijos que reflejan las raíces indígenas de la sindicatura.