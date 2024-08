ESCUINAPA._ Esta semana se retomaron labores de bacheo en calles de la ciudad y se está considerando hacer la labor en los entronques a comunidades, informó el director de Obras y Servicios Públicos, Jesús Contreras Sandoval.

“Nosotros dependemos del Estado, cuando están preparando asfalto nos avisan y si hay posibilidad de ir a Villa Unión vamos. Estamos reparando calles de la ciudad y algunos entronques feos, la semana pasada ya lo hicimos en la carretera estatal”, dijo.

En la carretera estatal se asfaltó desde La Estacada hasta la cabecera municipal, que era el tramo más critico debido a los baches; y aunque también se hizo en la carretera federal México 15 desde Rincón del Verde a la cabecera municipal, ya no se retomara la actividad en esa rúa.

“La parte del sur (de la carretera federal) sí esta fea pero no se puede, no es nuestra competencia, tenemos muchos problemas aquí para bachear lo que no nos corresponde, la vez pasada sí tuvimos una llamada de atención, pero sí es una carretera en muy mal estado, ocupa reparaciones mayores”, apuntó.