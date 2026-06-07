$!‘Retumbaban las casas’: explosiones siembran temor entre vecinos de El Rosario

EL ROSARIO._ La aparente tranquilidad que se gozaba en la cabecera municipal de Rosario fue interrumpida la noche del sábado 6 de junio por al menos tres explosiones, reportadas por vecinos del Infonavit Lola Beltrán.

El hecho los obligó a resguardarse en sus hogares implorando no ser alcanzados por las bombas, entre la incertumbre de no saber si las detonaciones se registraban entre el caserío o las huertas aledañas.

“Estuvo horrible, retumbaban las casas”, expuso un vecino sobre la experiencia vivida.