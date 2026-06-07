$!‘Retumbaban las casas’: explosiones siembran temor entre vecinos de El Rosario

EL ROSARIO._ La aparente tranquilidad que se gozaba en la cabecera municipal de Rosario fue interrumpida la noche del sábado 6 de junio por al menos tres explosiones, reportadas por vecinos del Infonavit Lola Beltrán.
El hecho los obligó a resguardarse en sus hogares implorando no ser alcanzados por las bombas, entre la incertumbre de no saber si las detonaciones se registraban entre el caserío o las huertas aledañas.
“Estuvo horrible, retumbaban las casas”, expuso un vecino sobre la experiencia vivida.
En la zona no se presentaba hechos de alto impacto desde mayo, cuando se registraron bloqueos del puente sobre el río Baluarte, junto a la ciudad.
Desde que la ola de inseguridad invadió a Sinaloa, los enfrentamientos, al menos constantes, han sido en la zona serrana de Rosario, primero en zona alta y recientemente entre La Hacienda del Tamarindo, Las Habitas y Matatán.
El temor, expusieron habitantes, es que se presenten hechos de violencia como los que se mantienen en la cabecera del vecino municipio de Escuinapa.