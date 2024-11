Reunión de Alcalde de Escuinapa con líderes del Sindicato no llega a acuerdos

ESCUINAPA._ Después de una reunión con líderes del Sindicato del Ayuntamiento de Escuinapa no se tienen acuerdos, pues el tema tiene que revisarse por personal jurídico, manifestó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“No quedó en nada, no hay argumentos ni de aquí pa’ allá ni de allá pa’ acá, no puedo negociar lo que no sé, se está revisando (el tema laboral), yo debo reconocer que las limitaciones mías en leyes son muchas”, dijo.

Hay abogados que están trabajando en el tema después de que el 30 de octubre se declaró inexistente la huelga que mantuvieron por 15 días los trabajadores del Sindicato del Ayuntamiento.

Con la asesoría de los abogados se hará la propuesta que convenga al Sindicato del Ayuntamiento y para la parte patronal que representa.

Lo que considera que quedó claro en la reunión es que el Sindicato sabe que no hay mala fe, dolo, ni mala voluntad, sino la intención de tener una buena relación de 3 años de la mejor calidad posible.

“El Sindicato trabaja para el pueblo de Escuinapa, no el pueblo de Escuinapa para el Sindicato de Escuinapa, entonces hay que ver”, dijo.

Manifestó que, en esta primera reunión, aunque no hubo acuerdos, sí se les informó que se revisa el pliego petitorio, haciendo gestiones y buscando la manera de avanzar.

“Por supuesto que no queremos ni vencedores ni vencidos, queremos mantener a los trabajadores en condiciones de justicia, pero como ustedes lo saben el Gobierno Municipal requiere de recursos para operar, queremos recolección de basura, queremos alumbrado público, calles transitables...todo eso requiere de inversión fuerte”, dijo.

El tema laboral se tiene que tratar y revisar por el cuerpo de abogados, insistió, que son los expertos en el tema para bien de todas las partes, manifestó.

El 30 de octubre, el Tribunal de Conciliación Municipal declaró inexistente la huelga que tenía a trabajadores del Sindicato del Ayuntamiento en paro desde 15 días atrás.

El contrato colectivo de trabajo 2023 tuvo impugnaciones y un amparo promovido por la Sindicatura del Ayuntamiento por lo que en tanto no se resuelva no se puede discutir un nuevo contrato colectivo de trabajo.

El paro laboral se realizó el 15 de octubre en demanda de pagos de tres canastas básicas y salarios.

Las canastas básicas son denominadas logros sindicales, por lo que cada uno de los 189 trabajadores percibe alrededor de 5 mil pesos además de su salario.

En el nuevo contrato colectivo se solicitó aumentar tres salarios mínimos más a esta prestación y 1.5 a los jubilados y pensionados que reciben un 50 por ciento menos.