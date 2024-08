Este mismo año, logró el primer lugar en la 22 Olimpiada Estatal de Química del Bachillerato Universitario, que realiza la UAS. Hoy se prepara para participar en la 34 Olimpiada Nacional de Química, que se celebrará en Querétaro.

Mérito Deportivo

Armando Valenzuela Ochoa

A su corta edad, ha puesto muy en alto el nombre de Elota y Sinaloa en el ciclismo. Este año, obtuvo 3 medallas de oro y una de plata en los Juegos Nacionales Conade 2024, así como 2 medallas de oro y una de plata en el Campeonato Nacional de Pista, que se llevó a cabo en Xalapa, Veracruz.

“Estos logros reflejan todo el esfuerzo y dedicación que pongo en el ciclismo. No ha sido fácil, he entrenado duro, he hecho sacrificios y me he mantenido enfocado en mis metas. Cada medalla es el resultado de mi trabajo y mi pasión por el deporte”, expresó el joven Armando Valenzuela.

La alcaldesa Ana Karen Val Medina, y el director del Instituto Sinaloense de la Juventud (ISJU), Saúl Gerardo Meza López, harán entrega de los reconocimientos y 3 mil pesos en efectivo a cada uno de los ganadores, en el evento que se llevará a cabo el miércoles 21 del presente mes de agosto, en el Palacio Municipal.