$!Revisan en Congreso de Mango en Escuinapa situación de la producción y el cambio climático

ESCUINAPA._ La Universidad Tecnológica de Escuinapa inauguró el IV Congreso Nacional del Mango en un contexto donde se requiere mejorar las formas para lograr producción ante los embates del cambio climático, señalaron expertos. La inauguración estuvo a cargo del subsecretario de Agricultura y Ganadería, Ramón Gallegos Araiza.

“El mango sinaloense está atravesando uno de los momentos más difíciles de los últimos tiempos y esta temporada nos dejó una realidad que no podemos ignorar, las faltas de lluvia, las condiciones climáticas y la falta de horas frío”, dijo el funcionario estatal. El impacto de ello se dejó de producir un 60 por ciento de la fruta, con una implicación en la vida social del Municipio pues significa problemas en el ámbito económico, hubo menores ingresos en las familias, menos jornales, sin trabajo en los empaques, menor movimiento económico.

“Por eso desde el Gobierno del Estado no podemos permanecer indiferentes y estamos escuchando a los productores de Escuinapa y Rosario”, dijo.

Esta serie de ponencias y exposiciones en el Congreso permitirán saber qué pueden hacer en un futuro, de este Congreso debe salir una agenda de trabajo que permita mejorar la producción, indicó.