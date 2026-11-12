Revisión de vehículo blindado genera rumores de bloqueo en la Mazatlán-Tepic

ROSARIO. La revisión de un vehículo por parte de corporaciones federales generó rumores sobre un supuesto bloqueo en la carretera de cuota Mazatlán-Tepic, a la altura del municipio de Rosario.

Alrededor de las 12:30 horas comenzó a circular en redes sociales una fotografía en la que se advertía sobre un presunto bloqueo carretero y un supuesto enfrentamiento armado. Sin embargo, autoridades de la zona sur descartaron que se registraran estos hechos.

De acuerdo con la información recabada, el movimiento de las corporaciones habría correspondido a la revisión de un vehículo blindado, sin que se reportaran detonaciones de arma de fuego ni otros incidentes relacionados con un enfrentamiento.

La circulación también presentó lentitud debido a los trabajos de reparación que se realizan en ese tramo carretero.

Hasta el momento del reporte, el tránsito vehicular fluía con normalidad entre Mazatlán y Escuinapa, se informó.