$!Revive el Centro de Escuinapa con Callejoneada del Día de Muertos y Halloween

ESCUINAPA._ El Centro de Escuinapa se convirtió en una zona de máscaras y catrinas, de música y fiesta, de Halloween y Callejoneada por el Día de Muertos.

En los comercios los niños acompañados de sus padres piden dulces, se abrazan, agradecen y vuelven a correr entre las calles buscando otro sitio para pedir.

De pronto paran junto con adultos para disfrutar del paso de la Callejoneada que el Ayuntamiento organizó; al frente, una elegante Catrina da el paso a otras catrinas que representan a artistas.