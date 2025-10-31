El Sur
Festividad

Revive el Centro de Escuinapa con Callejoneada del Día de Muertos y Halloween

Niños y niñas disfrazados recorren comercios y menores y adultos disfrutan además del desfile de catrinas y de música
Carolina Tiznado |
31/10/2025 19:26
ESCUINAPA._ El Centro de Escuinapa se convirtió en una zona de máscaras y catrinas, de música y fiesta, de Halloween y Callejoneada por el Día de Muertos.

En los comercios los niños acompañados de sus padres piden dulces, se abrazan, agradecen y vuelven a correr entre las calles buscando otro sitio para pedir.

De pronto paran junto con adultos para disfrutar del paso de la Callejoneada que el Ayuntamiento organizó; al frente, una elegante Catrina da el paso a otras catrinas que representan a artistas.

La banda de música suena, una Catrina con candil y una calavera en las manos baila con gracia, un penacho de nopal adorna su cabeza, atrás el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, su esposa Guadalupe Stone Aguilar y funcionarios de DIF y Ayuntamiento conforman el contingente.

Preparatorias de Conalep, Cobaes y universidades como la UAdeO llevan sus contingentes así como diversos números con música alusivas a la fiesta.

