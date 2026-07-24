$!Ricardo Madrid recorre Rosario; busca ser el defensor de la 4T en Sinaloa

Con el firme propósito de convertirse en el defensor de la transformación y soberanía en Sinaloa, el Diputado federal del Partido Verde Ecologista de México, Ricardo Madrid Pérez visitó la cabecera municipal de Rosario y la sindicatura de Cacalotán para llevar el mensaje de la Cuarta Transformación. Acompañado por las regidoras Ana López Quevedo y Rosy Ruiz, el también presidente estatal del Verde se reunió con militantes, simpatizantes y ciudadanos para hablar del proyecto de transformación y brindar apoyos.

“El objetivo de la reunión fue informar su interés en encabezar la coordinación de la 4T en Sinaloa con miras al proceso electoral para la Gubernatura del estado en el 2027”, detalló Ana López Quevedo. Posteriormente la comitiva verde se trasladó a otra reunión en la comunidad de Cacalotán donde se reunió con simpatizantes y con un grupo de niños que están practicando la charrería.

“Inauguramos un taller de arte y manualidades apoyado por Socorro Torres, y también el diputado revisó el proyecto de el profesor Josué, maestro de la escuela de Charreria San Juan Cacalotán, se comprometió a que seguirá muy pendiente de este proyecto para aportar lo que se requiera”, detalló. Durante la visita a los charros de Cacalotán se les apoyó con dos tambos, escobas tipo araña, soga charra, y una carretilla.