Richard Millán deberá responder si hubo irregularidades financieras en Elota: Elizabeth Montoya

La Diputada local de Movimiento Ciudadano, Elizabeth Montoya Ojeda, señaló que el Alcalde de Elota, Richard Millán, deberá asumir cualquier responsabilidad si se comprueba que incurrió en irregularidades durante el manejo de los recursos públicos, luego de que el Congreso de Sinaloa emitiera un dictamen desfavorable sobre la cuenta pública del municipio.

Sostuvo que desde el Poder Legislativo buscan que exista transparencia en el ejercicio de los recursos y que, en caso de acreditarse alguna falta, el Presidente Municipal deberá responder por sus actos.

Asimismo, se deslindó de la forma en que se ha administrado el Ayuntamiento y aclaró que Movimiento Ciudadano no comparte ni respalda las decisiones del Alcalde.

“Así es, sí se ha incurrido en una falta hay que pagar por ello, nosotros estamos a favor de la transparencia, estamos a favor de la honestidad y sea quien sea tiene que pagar las consecuencias conforme a la ley”, expresó.

Montoya Ojeda también precisó que Richard Millán ya no forma parte de las filas de Movimiento Ciudadano, pese a que llegó a la Alcaldía bajo las siglas de este partido.

Explicó que desde que el funcionario militaba en MC existían diferencias sobre la manera en que conducía la administración municipal, incluso con el entonces dirigente estatal, Sergio Torres Félix.

“Richard Millán no es Movimiento Ciudadano, no representa nuestro partido porque nosotros trabajamos a favor de la transparencia y a favor de la honestidad. Nosotros fuimos claros de que si él no acataba las políticas que Movimiento Ciudadano tiene nosotros ya nos deslindábamos de él y de los trabajos que está haciendo en el Ayuntamiento”, mencionó.

Las declaraciones se producen luego de que el pasado 9 de noviembre la Comisión de Fiscalización del Congreso de Sinaloa dictaminara de manera desfavorable la cuenta pública de Elota, al igual que la de Escuinapa.

De acuerdo con la revisión de la Auditoría Superior del Estado, se emitieron 87 observaciones de un total de 130 revisadas, que representan alrededor de 13 millones 970 mil pesos en recuperaciones probables, principalmente por falta de documentación, facturas o evidencias que respalden gastos y obras.

El municipio tiene deudas y pagos pendientes por más de 20 millones 350 mil pesos, pero no cuenta con dinero suficiente para cubrirlos.

Además, su deuda aumentó 289.2 por ciento en comparación con 2024.