Richard Millán destaca obras y avances en su Primer Informe de Gobierno en Elota

LA CRUZ, Elota._ En un acto de transparencia y rendición de cuentas, el Alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, presentó su Primer Informe de Labores correspondiente al periodo 2024-2027, donde expuso los principales logros y avances alcanzados durante su primer año de administración.

Millán Vázquez señaló que, pese a los retos enfrentados, se consolidaron resultados importantes en educación, salud, desarrollo económico y bienestar social.

Entre las obras emblemáticas destacó la construcción del Centro Regional de Autismo, en el que se invirtieron más de 18 millones de pesos, una obra que brindará atención especializada a niñas y niños de Elota y municipios vecinos.

Asimismo, informó que se ejecutaron 30 obras de mejoramiento de servicios públicos como agua potable, drenaje, pavimentación y alumbrado, tanto en comunidades como en la cabecera municipal, con una inversión cercana a 35 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en coordinación con recursos estatales y federales.

En materia de infraestructura educativa, se construyeron techumbres metálicas, se rehabilitaron aulas y sanitarios, y para fortalecer las condiciones de vivienda se edificaron 31 techos firmes en beneficio de familias vulnerables.

El Alcalde también destacó la entrega de apoyos a emprendedores, productores agrícolas y ganaderos, así como la siembra de un millón de alevines en la presa Aurelio Benassini Vizcaíno (El Salto), como impulso a la actividad pesquera del municipio.

Durante su mensaje, Millán Vázquez agradeció el respaldo del Cabildo y del Gobernador Rubén Rocha Moya, al señalar que el trabajo coordinado ha permitido concretar proyectos de alto impacto social.

“Siempre cuando trabajamos en unión, sociedad y gobierno podemos lograr cosas muy grandes. Ha sido una administración de gestión, de lucha, de tocar puertas, y prueba de ello es el Centro de Autismo, que es una obra humanísima, la cual vendrá a cambiar la vida de muchas niñas y niños del municipio y de alrededores”, expresó Richard Millán.

En representación del Mandatario estatal, Celia Jáuregui Ibarra, subsecretaria de Planeación y Desarrollo Turístico, reconoció el esfuerzo del Gobierno municipal.

“Los avances en infraestructura, servicios públicos, desarrollo social y apoyo al campo hablan de una administración que escucha, que gestiona y que responde. Desde Gobierno del Estado celebramos que Elota siga avanzando porque, como bien señala, cada logro nace de un sueño compartido”, afirmó la funcionaria.

En representación del Poder Legislativo asistió el Diputado local Sergio Torres Félix, quien reafirmó el respaldo al Gobierno de Elota, para beneficio de los habitantes del municipio.