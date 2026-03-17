$!Rinden homenaje póstumo a la regidora Celia Sarabia Abraján

ESCUINAPA._ Con flores blancas y una fotografía en el espacio que ocupaba Celia Lucia Sarabia Abraján inició el homenaje póstumo a la regidora que murió el fin de semana. El homenaje realizado en Palacio Municipal inició en la sala de Cabildo, donde estuvieron ausentes por lo menos dos regidores. Sus hijos Sebastián, Lucia Bonnie y su esposo agradecieron el cariño a Sarabia Abraján y señalaron que continuarán con su obra humana.





“Mi mamá siempre pensaba en los demás, en ayudar, en la gente, en los animales, hoy ustedes en su honor pueden hacerlo, gracias por todo”, dijo Sebastián Bustamante durante el homenaje. Su esposo el ex Alcalde Bonifacio Bustamante Hernández indicó que su esposa estuvo siempre presente para las personas que lo necesitaban, algo que enseñó a sus hijos siempre. “La madre de mis hijos se va, mi esposa se va, quedamos nosotros para seguir trabajando en la obra humana que ella construyó, todo lo que quedó pendiente para honrar y para que mis hijos den lo poco que tienen”, dijo Bustamante Hernández.

Su hija Lucia Bonnie tomó la batuta durante el homenaje póstumo a la regidora, indicando que su mamá fue una persona llena de luz, amor, humildad y empatía, que dedicó muchos años de su vida a hacer lo que amaba que era ayudar a los demás. “Hoy me doy cuenta que más que un trabajo fue su misión de vida y que no haberlo hecho hubiera sido un desperdicio de un corazón tan hermoso como el que ella tenía, sé que todo lo que hizo por los demás le nacía del alma”, dijo. Su amor por la sociedad a la que sirvió, a los niños, señoras que lo requerían y a los animalitos que llegaban a casa por alimento, su mamá aún tenía mucho amor por dar pero tuvo que enfrentar una enfermedad, indicó.



