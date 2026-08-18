$!Río Baluarte y Laguna del Iguanero no representan riesgo de inundaciones: Protección Civil Rosario

EL ROSARIO._ El río Baluarte y la Laguna del Iguanero aún no representan un riesgo de inundaciones al contar con capacidad para captar agua, informó el coordinador de Protección Civil, José Molina Ruiz.

Esto durante las recientes lluvias que se registraron en la región durante el día lunes 17 de agosto.

“Hasta ahorita no (hay riesgo en el río), porque todavía está ha estado desfogando lo que es la presa, no ha llegado a un nivel muy alto, no ha tenido la capacidad del 100 por ciento pero estamos manejando el monitoreo”, dijo.

El funcionario local señaló que el afluente mantiene una capacidad de entre 60 a 70 por ciento para seguir captando el agua de lluvia.

En lo que respecta a la Laguna del Iguanero, sostuvo que se tiene aún posibilidad de captar agua pero ya se cuenta con las bombas para iniciar la extracción de agua.

“Hasta el momento tiene todavía poquita capacidad pero se va a trabajar con desazolve e inclusive aquí tenemos la bomba ya de Conagua para empezar a hacer el desazolve de la laguna”, expuso.