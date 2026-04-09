$!Rocha Moya admite que no le alcanzaría el tiempo para hacer carretera a Chele, en Rosario

ROSARIO._ Ante la petición de vecinos de Chele para que se atienda la carretera de terrracería de la comunidad, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que ya no le alcanzaría el tiempo durante su administración para concretar dicha obra.

Familias expusieron que las malas condiciones del camino representan un peligro, principalmente en casos de emergencia, y esperaban que, ante el arribo de autoridades de los tres niveles por el caso de los mineros desaparecidos en la zona, también se pusiera atención al estado de la vía.

“Sí, pues es muy probable que se pida, ¿no?, pero no tenemos, no tenemos ni tenemos desplazados, y tenemos que ver, tenemos que ver porque pues hay que calcular, porque hacerla ya ni me alcanza a mí el tiempo para hacerles una carretera hasta acá”, dijo.