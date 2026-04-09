$!Rocha Moya admite que no le alcanzaría el tiempo para hacer carretera a Chele, en Rosario

ROSARIO._ Ante la petición de vecinos de Chele para que se atienda la carretera de terrracería de la comunidad, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que ya no le alcanzaría el tiempo durante su administración para concretar dicha obra.
Familias expusieron que las malas condiciones del camino representan un peligro, principalmente en casos de emergencia, y esperaban que, ante el arribo de autoridades de los tres niveles por el caso de los mineros desaparecidos en la zona, también se pusiera atención al estado de la vía.
“Sí, pues es muy probable que se pida, ¿no?, pero no tenemos, no tenemos ni tenemos desplazados, y tenemos que ver, tenemos que ver porque pues hay que calcular, porque hacerla ya ni me alcanza a mí el tiempo para hacerles una carretera hasta acá”, dijo.
El Mandatario estatal hizo estas declaraciones al acudir jueves nuevamente a la mina Santa Fe tras la extracción de tres mineros, uno de ellos sin vida, mientras aún permanece una persona desaparecida al interior del yacimiento.
De acuerdo a los vecinos, son alrededor de 24 kilómetros de la carretera en mención, cuyo deterioro se agrava durante el temporal de lluvias.
Señalaron que esta obra beneficiaría a las comunidades de Palos Blancos, Las Piñas, Huajolote, Arrayanes, Zapote, La Escondida, Cimarrón, Vainillo y Río Seco.
Rocha Moya indicó que las soluciones deben ajustarse a las posibilidades reales del Gobierno.
”Sí, pero no, ahí han vivido toda la vida. Y esta pues en la mina se ha instalado aquí, es parte de las fuentes de trabajo que se generan para los altos”, apuntó.
No obstante, el Gobernador agregó que vale la pena escuchar las opiniones de toda la gente y ver qué es lo que se puede hacer.
Admitió que no conoce la comunidad mencionada, pero expresó su interés en visitarla, ya que observó que se encuentra cerca.