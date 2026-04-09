Rocha Moya afirma que tienen estrategia para Escuinapa ante baja masiva de policías

ROSARIO._ Al darse a conocer la renuncia masiva de elementos de Seguridad Pública en Escuinapa, el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya afirmó que se cuenta con una estrategia y elementos que refuercen las acciones, por lo que pidió a los agentes que permanecen que se cuiden y cuiden de la ciudadanía.

Las bajas que se presentaron este jueves se atribuyeron a la ola de inseguridad que ha registrado el Municipio que el asesinato de cinco elementos en los últimos días, entre los que se contó el subdirector operativo de la corporación policiaca, mientras que otros elementos sostienen un paro por la falta de pago.

El Gobernador habló del caso de Escuinapa al acudir a la mina Santa Fe, en Rosario, donde se mantienen las acciones de rescate de un minero que permanece atrapado, y después del rescate de otros tres, uno de ellos sin vida.

“Que se cuiden, que no dejen sóla a la ciudadanía, que nosotros estamos reforzando, estamos reforzando, ya tenemos reforzado ahí un operativo y que nos importa mucho que se mantengan porque son los que en realidad conocen”, expresó.

Rocha Moya sostuvo que ya se cuenta con las estrategias que permitan garantizar la seguridad en ese municipio.

“Lo estamos apoyando y tenemos una estrategia, ahí tenemos ochenta y tantos policías; no son cualquier número de policías, lamentablemente que se vayan cinco en una semana”, afirmó.

Expuso además que ya vio con el General Sinihué Tellez López, Secretario de Seguridad Pública, lo relacionado con el diseño de la estrategia, así como de los ajustes correspondientes.

Dijo desconocer el número de bajas que se formalizaron, ya que justificó su ausencia de la Mesa de Seguridad al tener un enlace con la Presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo.

Manifestó que espera que está situación no se replique en otros municipios de la entidad a su cargo que han sido trastocados por la inseguridad que se vive desde hace un par de años.

“Ese foco lo tenemos hace rato y ahí ha estado; ha estado muy focalizado, válgame la redundancia y yo espero que no, ¿Por qué?, porque aquí tenemos medidas específicas aquí en Rosario”.

Rocha Moya atribuyó los repuntes de violencia en este municipio por estar en los márgenes de la entidad y su colindancia con Nayarit, argumentando que con esto no significa que vengan del estado vecino, ya que las corporaciones federales tienen comunicación constante con los estados vecinos.