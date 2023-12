ELROSARIO._ En su más reciente visita al municipio el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya, negó que esté en sus manos la reelección de funcionarios.

Esto ante declaraciones de las alcaldesas de Rosario y Escuinapa, Claudia Valdez Aguilar y Blanca Estela García Sánchez, quienes afirmaron que estaban a la espera de recibir indicaciones del ejecutivo estatal para ver si irán por la reelección.”No pues ¿yo qué?, es que eso es personal, si ellos se quieren reelegir pues se tienen que inscribir en el partido eso no depende de mí”, dijo.

Comentó que para tal efecto debieron registrarse al interior de MORENA: “y si no lo hicieron pues ya no van a reelegirse, si están esperando que yo les diga pues ya no van a hacerlo”.

Destacó que además del registro los aspirantes tendrán que esperar a que la encuesta los favorezca para poder aparecer en la boleta electoral en los próximos comicios del próximo año.