$!Rocha Moya recorre el sur de Sinaloa y llama a apoyar a población vulnerable ante huracán

Se tendrán consideradas esas familias pues su Gobierno es diferente a los de ‘antes’ que venían y hacían levantamientos, pero las familias no veían esos apoyos.

“No se veían antes los recursos, en los gobiernos anteriores...se robaban el dinero, aquí no esperaran no más de dos a tres meses, al día siguiente le diré a la Presidenta Municipal del apoyo, no solo daremos apoyo material sino un chequecito, no les vamos a decir ‘les van a dar, les diremos ‘ten’, se han tenido 2 mil personas afectadas en esta temporada y no hemos necesitado del Fonden porque no existe”, dijo.

Como Senador le tocó tener mesas de trabajo con agricultores afectados, aunque indicó que es claro, en su Gobierno primero los pobres pues las empresas de horticultores deben pagar seguros de daños, al ser vulnerables y en su caso como Gobierno buscar los programas para apoyarlos.



Acude también a Rosario

Además de Escuinapa, Rubén Rocha Moya también acudió a Rosario para supervisar los preparativos ante una eventual llegada del huracán Orlene.

El Gobernador recorrió algunos de los albergues que se tienen listos como posibles sitios de refugio de la población civil, para verificar que todo esté listo en caso de necesitarse evacuar a familias que habitan en zonas de riesgo.

El llamado que hizo el Gobernador a la ciudadanía es que se mantenga alerta a los comunicados del Instituto de Protección Civil, para que ante cualquier eventualidad sepan a dónde dirigirse para resguardarse.

Durante su estancia en el Pueblo Mágico de El Rosario, Rocha Moya aprovechó para asistir a las celebraciones de Nuestra Señora de la Virgen del Rosario, donde los feligreses pidieron en un acto de fe que el huracán Orlene no cause estragos, se agrega en comunicado del Gobierno estatal.

Rocha Moya pernoctará este domingo en Mazatlán para encabezar el lunes por la mañana su tradicional Conferencia Semanera, por segunda ve en el puerto, siempre y cuando las codiciones meteorológicas lo permitan.