$!Rocha Moya supervisa rescate de mineros en Rosario; Sheinbaum está al tanto, dice

EL ROSARIO._ Al acudir a presenciar los trabajos que se realizan para rescatar a cuatro mineros en Rosario, el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo está al tanto de esta situación. Los trabajadores se encuentran atrapados desde el miércoles 25 de marzo en una mina en la zona de la comunidad de Chele, en la sindicatura de Cacalotán, tras registrarse un derrame de jales. “Sí, claro, ella ordenó que vinieran no solamente los especialistas de la Sedena, sino también que se viniera la Coordinadora General de Protección Civil”, informó el Gobernador.

Rocha Moya arribó al lugar este viernes, alrededor de las 17:40 horas, en una camioneta con escoltas, Policía Estatal y Protección Civil del Estado. El Mandatario estatal sostuvo que no tenía el último reporte de las acciones de rescate, por lo que acudió a la mina para obtenerlo. “Ahorita vamos a ver cómo están las cosas, qué utilidad tiene de que yo esté aquí cerca; que aquí anda todo lo que es Protección Civil del Estado, el doctor (Aurelio Roy) Navarrete... seguramente que ellos tienen trazada una estrategia, ahorita vamos a ver, voy a enterarme”, expresó.

Rocha Moya negó que su llegada, a tres días de acciones de rescate, represente el primer acercamiento con los hechos. “En realidad no vamos llegando, estamos trabajando desde ayer (jueves) en coordinación con las instituciones aquí”. Además, indicó que la versión que tiene es que los mineros siguen sin vida y por ello la prioridad era inyectar oxígeno y agua. “Nunca hay que perder esa esperanza, yo creo que puede ser; quienes conocen son los propios empresarios”, dijo.