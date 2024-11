$!Rocío vive su sueño en la música pero lejos de Guatemala, su tierra natal

Rocío destacó que su llegada a Mazatlán se debió al cierre de las instituciones en su país por la pandemia, aunado al sueño de crecer como violinista, por lo que audicionó y ganó su espacio en 2020 para tomar clases en línea y posteriormente llegar a Sinaloa con clases presenciales en 2022.

Reconoció que sí le inquietó el recibimiento al ser mujer y joven debido al machismo que persiste en Latinoamérica, pero a pesar de ello ha recibido apoyo de parte de los docentes, padres de familia y alumnos.

“Creo que siempre de alguna forma está como presente, pero por lo menos que he visto acá, no. También incluso en Mazatlán, también ha sido como muy abierto, o sea, tampoco me he sentido en ningún momento discriminada por ser mujer, por lo menos dentro aquí sí he sentido mucho apoyo”.

Sostuvo que para llegar hasta este punto, uno de los sacrificios más grandes es la distancia con su familia y sus seres amados, pero dado a su apoyo, lo ha sabido sobrellevar.

“Es difícil, pues definitivamente extraño a mi familia, pero ellos también están contentos. Cuando me ofrecieron el trabajo a los primeros que llamé fueron a mis papás y pues ellos estuvieron totalmente de acuerdo y me han apoyado, entonces a pesar de la distancia me siento tranquila”, admitió.

Dentro de sus retos personales, Rocío enlistó que está el seguir aprendiendo y especializarse en dirección de orquesta, principalmente para poder enseñar mejor a sus alumnos, así como tampoco quita el dedo del renglón de aterrizar un proyecto similar en Guatemala.

Aseguró que las orquestas comunitarias ofrecen un gran número de bondades tanto para la sociedad como para los estudiantes, ya que adquieren disciplina y habilidades para trabajar en conjunto, principalmente.