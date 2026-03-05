$!‘Roperito solidario’, una iniciativa en el DIF Escuinapa para acercar ropa a los necesitados

“Ha sido una excelente idea, tiene que ver con los jóvenes que trabajan en DIF, se llama ‘Roperito solidario’ y es que teníamos un montón de ropa donada pero como sabes la situación que no nos permite ir a las comunidades de momento y nos estábamos llenando de ropa”, dijo.

ESCUINAPA._ El DIF Municipal de Escuinapa mantiene en sus instalaciones el “Roperito solidario”, una iniciativa que formaron para que la población escoja ropa que necesite desde unos estantes que se colocan cada jueves, informó la presidenta de la institución, Guadalupe Stone Aguilar.

Esa ropa de donaciones podían echarse a perder, por lo que la idea fue sacarla un día a la semana para que la gente que va a consulta o por una despensa pudiera verla y escoger prendas, de manera gratuita.

“Ahí está la ropa, tú puedes llegar y escoger la ropa que necesites, generalmente les pedimos que se lleven una determinada cantidad para que haya oportunidad para más gente”, dijo.

Es un programa que ha tenido aceptación, por lo que hacen la invitación a las comunidades, que procuren venir los jueves y cuando se presenten en DIF puedan tomar las prendas que necesiten, está en la parte externa de la institución y es un beneficio que pueden aprovechar.

Stone Aguilar precisó que también agradecía a las personas que siguen donando ropa, que la envían desde Culiacán o de aquí, ellos recogen estas prendas para ponerlas a disposición de la población.

Se tiene mucha ropa de bebé, toda en buenas condiciones, casi está nueva, hay zapatos, cobijas y lo que va llegando lo ponen a disposición de la población, manifestó.