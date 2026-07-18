$!Rosarenses cumplen el sueño de Solbelen y ‘Tilico’ de casarse en el Santuario de la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Lo que empezó con una ilusión compartida en redes sociales por parte de Solbelen Acuña Cervantes, de llegar al altar junto a su esposo Enrique Luis Castañeda Plazola, “Tilico”, en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario, se convirtió en una realidad al encontrar eco en familias rosarenses. La pareja compartió su historia con Noroeste, donde señaló que su amor es mayor al tumor que sufre él y las dificultades económicas que viven.

Fue por un video en redes sociales desde su hogar, el 3 de junio, que Solbelen compartió con el mundo su sueño de vestir de blanco y llegar al altar en el templo del santuario mariano, donde ha recibido todos los sacramentos hasta el momento. “Ya me veo yo vestida de novia, ¡es mi sueño! De niña siempre tuve ese sueño de llegar al altar así con mi vestido de novia... Ahí me ponen un mensajito si quieren hacer el sueño de nosotros realidad... A ver si se me hace pisar el altar de blanco”, expuso en la grabación que se difundió con celeridad.





Tras su difusión, rápidamente los vecinos expresaron su deseo se unirse y aportar todo para que los esposos unidos por el civil dieran el paso para el enlace religioso. Fue este viernes 17 de julio cuando Solbelen, radiante, arribó vestida de blanco a la iglesia asegurando que estaba feliz pero nerviosa.

Por su parte, “Tilico”, con una muleta, la esperaba con un traje azul al interior del santuario católico, a quien invadió la emoción al ver a su esposa vestida de novia. Un gran número de personas se dio cita en el templo para ser testigos del enlace religioso que presidio el Vicario del Santuario, Alberto Ortega.